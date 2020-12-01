قرار عاجل من الرئيس الفرنسي بتطعيم الشعب بالكامل للوقاية من كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن إجراء حملة تطعيم عامة في فرنسا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية نقلتها قناة "BFM.TV" الفرنسية، إن حملة التلقيح الأولى ضد كورونا ستكون في ديسمبر ويناير للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس في فرنسا، فيما سيتم إجراء حملة تطعيم ثانية عمومية بين شهر أبريل ويونيو المقبلين.

وسيكون وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا في فرنسا بكميات محدودة في البداية، وسيتم تطعيم المتقدمين في السن أولا، حيث رأت السلطات الفرنسية أن تحد من نقل اللقاح وتركز على العمل به في المؤسسات الاستشفائية الكبرى، نظرا لما تتطلبه عملية النقل من درجات حرارة منخفضة جدا. وستمنح إلى الأطباء مسؤولية اختيار الأشخاص الأولى بالتطعيم.