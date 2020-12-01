إعلامية كويتية: حالة واحدة تؤدى لاشتعال الحرب بين إيران وإسرائيل

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إنه من الصعب جدًا تخيل السيناريوهات التى قد تجعل الحرب تندلع بين إيران وإسرائيل حاليًا.

وأوضحت"الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الحرب متوقعة بين الطرفين إذا قررت إيران الشروع في إعادة برنامجها النووى وفى هذه الحالة ستقوم إسرائيل بتوجيه ضربات أوسع أو ضربات مباشرة ضد إيران .

وتوقعت "الرشيد"، نشوب حرب في المنطقة وضربة قادمة موجهة لإيران خصوصًا بعد إبلاغ الحكومة الإسرائيلية الجيش التأهب تحسبًا لأي ضربة عسكرية، فى الوقت الذى صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن هناك شيء ما يتحرك في الشرق الأوسط وأمامهم فترة متوترة ، صرحت أيضًا القيادة العسكرية الإيرانية أن حال تعرضها لضربة عسكرية فأنها حددت 3 أهداف إقليمية وهدفين دوليين. ف

واعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران علي شمخاني الإثنين أن عملية قتل العالم النووي محسن فخري زاده تمت بـ"أسلوب جديد بالكامل واحترافي"، متهما منظمة "مجاهدي خلق" المحظورة وإسرائيل بالوقوف وراءها. وكشف المسؤول الإيراني أن فخري زاده كان مهددا بالاغتيال "منذ عشرين عاما"، وأفشلت سابقا محاولات لاستهدافه، لكن "هذه المرة نجح (العدو) في هدفه"، بحسب تعبيره

وتحاول السلطات الإيرانية فهم حيثيات الهجوم الذي قتل فيه العالم النووي محسن فخري زاده، إلا أن العملية يبدو أنها كانت "معقدة"، حسب قول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران علي شمخاني الإثنين، وبأنها نفذت بأسلوب "جديد بالكامل".

وأوضح شمخاني أن الاغتيال الذي نفذ قرب طهران، كان عبارة عن "عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن ذلك. وأضاف "استخدم العدو أسلوبا جديدا بالكامل، واحترافيا".