نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فبركة وتزيف حقائق.. فيديوجراف يكشف السر وراء إساءة الدوحة للإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فيديوجراف بأن قطر سعت مؤخرا للإساءة إلى الإمارات وانتجت الدوحة فيلم وثائقي يسئ لأبو ظبي.

وأوضح الفيديوجراف بأن الفيلم اعتمد على معلومات مغلوطة بكتاب فرنسي الهدف كان ابعاد دائرة الضوء عن كتاب فاضح للدوحة، ولكن حكاية هذا الكتاب الفاضح لقطر أن الكتاب للمؤلفان كريستيان شنو وجورج مالبرونو يكشف تمويل قطر للإرهاب في أوروبا.

وقال إن مؤسسة قطر الخيرية ترسل أموال لمتطرفي أوروبا و قدم أدلة قوية تثبت تلك المعلومات.

أما الكتاب الذي تعتمد عليه قطر كلامه إنشائي و إدعى تمويل الإمارات لحملة مارين لوبان دون دليل و قال إن هذا التمويل لضمان مهاجمة مارين للسعودية ، فهناك فرق كبير في الأدلة بين الكتابان.. فهل تنجح قطر في إخفاء فضيحتها؟