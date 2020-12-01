بالفيديو طريقة تحضير بيتزا الاندومي في المنزل بالمكونات والخطوات

لعشاق الاندومي إليكم طريقة تحضير بيتزا الاندومي الشهية في البيت مثل المحلات، لأن بيتزا الاندومي تعتبر وجبة غريبة إلى حد ما بالنسبة لبعض الأشخاص إلا أن طعمها الرائع يجعل الجميع يقبلون على تناولها نظراً لطعمها الشهي، لذلك تعرف المكونات وكذلك خطوات التحضير.

ثلاث أكياس من الاندومي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الاوريجانو.

نصف كوب من جبنة بارميزان.

بيضتان.

نصف كوب من صلصة البيتزا الجاهزة.

كمية من الجبنة المبشورة حسب الرغبة.

كمية من سيروني بقر بحسب الرغبة.

نسلق الاندومي بالماء والملح وتابع جميع التعليمات المدونة على العلبة.

بعد غليان الاندومي ونضجه نبدأ في تصفيته من الماء ونتركه جانبا في وعاء.

نضيف الملح إلى الاندومي والثوم البودرة والفلفل الأسود والأوريجانو قم نضيف جبنة بارميزان ونقلب جيداً.

نضيف البيض للخليط السابق ثم نقلب المكونات بشكل جيد، لتتداخل جميعاً وتمتزج معا ًً

نوزع المزيج السابق داخل صينية الفرن، وندخل الصينية في الفرن المحنة قبل ذلك على درجة حرارة 209 درجة مئوية ونتركها لمدة 15 دقيقة.

بعد النضج نقوم بإخراج الصينية ونضعها على الرخامة، ثم نصب على وجهها صلصة البيتزا الجاهزة ونقوم بتوزيعها بشكل جيد.

نوزع كل من السيروني والجبنة المبشورة على وجه خليط البيتزا السابق.

ندخل الصينية إلى الفرن مرة أخرى لتكتمل نضجها.

بعد حوالي 10 دقائق يتم إخراجها من الفرن.

بعد إخراجها من الفرن يمكن تقطيعها بشكل مثلثات مثل المحلات وتقديمها على السفرة.

بعض الأشخاص قد يحبون إضافة مكونات أخرى إلى البيتزا منها أنواع مختلفة من الجبن واللحوم.

أولا المكوناتطريقة تحضير بيتزا الاندومي

كما يمكن مشاهدة الخطوات وطريقة التحضير من خلال هذا الفيديو: