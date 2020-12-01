احصل على قروض الضمان الاجتماعي من مصرف الراجحي تسعى كافة البنوك داخل المملكة العربية السعودية على توفير اكبر حزمة من القروض الحسنة مطابقة للشريعة الإسلامية لمساعدة الأسر الفقيرة قروض ذات أنظمة سداد مختلفة تتناسب مع كل إمكانيات العميل المختلفة ومن ناحية اخرى تسعى الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين لتوفير ما يعينهم على مواجهة المعيشة بحياة طيبة وكريمة سوف نتحدث عن قروض الضمان الاجتماعي الآن اصبح بإمكان كل المستفيدين الحصول عليها حيث تزداد عملية البحث عن تلك القروض المميزة و والتي يقدمها بنك الراجحي من اعرق البنوك الموجودة في المملكة والشرق الأوسط نظرا لتعدد أنواع قروض الضمان الاجتماعي سوف نتعرف علي طريقة الحصول على عليها واهم الشروط الواجب توافرها في العميل. تعرف على قرض الضمان الاجتماعي تعرف على قرض الضمان الاجتماعي دائما بنك الراجحي يسعى لتوفير أنواع كثيرة وخاصة القروض الاجتماعية وقروض اخرى للمواطنين والمقيمين ومن اهم هذه القروض مايلي:- دونه رابطه بالضمان الاجتماعي يمكن للعميل التقديم على عدة قروض خاصة بمصر ف الراجي.

يقدم مصرف الراجحي عدة قروض اخرى ومتنوعة ويمكن للعميل التقديم عليها ومن هذه القروض قرض الأرامل وقرض الزواج وقرض المطلقات.

يمكن للعميل الحصول على هذه القروض والخدمات من مصرف الراجحي وعلى راسهم قروض الضمان الاجتماعي ويكون ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك. الحصول على قرض الضمان الاجتماعي الحصول على قرض الضمان الاجتماعي الخطوة الأولي الدخول على الرابط الخاص بالبنك عبر الأنترنت وهي كالاتي:- الدخول على الموقع من خلال حساب خاص بالعميل إذا لم يتوفر للعميل حساب لديه على الموقع يتوجب عليه تسجيل حساب له حتى يتم الدخول على الموقع بسهولة.

يجب على العميل تسجيل بياناته الشخصية من رقم الهوية الوطنية و رقم الهاتف.

يجب على صاحب الطلب للقرض التقديم بنفسه للحصول على قروض الضمان الاجتماعي.

عند الانتهاء من تسجيل كافة البيانات سوف تصلك رسالة تأكيد إلى العميل عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف المسجل خلال الرسالة يتم تأكيد الاشتراك.

يقوم العميل باختيار التمويل الشخصي المناسب له.

يسجل العميل جميع البينات الشخصية من الاسم ورقم الهوية الشخصية والعنوان.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة رفع كافة المستندات الخاصة بالعميل هكذا اصبح حساب للعميل عبر موقع مصرف الراجحي. استلام قرض الضمان سوف يتم البحث والتدقيق من قبل البنك في احقيه العميل الحصول على القرض وفي حالة احقيته للقرض سيتم إعلامك للبدء في مرحلة تسليم القرض وطرق السداد.

في حالة إتمام قبول طلب الحصول على القرض كما سبق وذكرنا طريقة التقديم وذلك عبر رسالة لهاتفك قم بتحضير الأوراق والوثائق المطلوبة وذلك من اجل الحصول على القرض بزيارة إلى اقرب فرع من فروع مصرف الراجحي. استلام قرض الضمان وفي نهاية مقالي عبر موقع ثقفني الإخباري تم التعرف على قروض الضمان الاجتماعي بجانب خطوات الحصول عليها و التعرف على اهم البيانات المطلوبة وكيفية فتح حساب بمصرفي الراجحي وهاهنا وصلنا إلى ما يخص محتوى موضوعنا إلا وهو احصل على قروض الضمان الاجتماعي من مصرف الراجحي. X إقرأ أيضاً: قرض شركة المرابحة المرنة حتى 250 ألف ريال سعودي بلا تحويل راتب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل على قروض الضمان الاجتماعي من مصرف الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.