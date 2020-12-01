الجيش الإسرائيلي يقول إنه ألقى القبض على شخصين تسللا عبر الحدود مع لبنان

دوت الخليج :- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية في منطقة بلدة منارة. وفي تغريدة له على موقع "تويتر" كتب أدرعي أن قوات الجيش ألقت القبض "على مشتبه فيهما تسللا من داخل الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة منارة على الحدود الشمالية". وأضاف: "يتم التحقيق مع الاثنين في الميدان". المصدر: RT

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