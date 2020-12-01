الرئيس الجزائري يغادر المستشفى ويعود لبلاده الأيام القادمة

الجزائر ـ رويترز: قالت الرئاسة الجزائرية مساء امس الاول إن الرئيس عبد المجيد تبون غادر المستشفى الذي نقل إليه للعلاج في ألمانيا منذ أكثر من شهر، وسيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة”. وأضافت في بيان أن تبون “75 عاما” الذي كان قد أصيب بمرض كوفيد19 “يواصل ما تبقى من فترة النقاهة” بعد مغادرته المستشفى.

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