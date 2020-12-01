فيديو.. لحظة القبض على سائق السيارة الذى قام بدهس المارة فى ترير الألمانية

جدة - نرمين السيد - هذا وأعلنت الشرطة الألمانية، أن سائق السيارة الذى قام بدهس المارة مواطن ألمانى ويبلغ 51 عاما، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.
وقد أسفرت عملية الدهس، التى حصلت فى منطقة مخصصة للمشاة فى مدينة ترير غرب ألمانيا، عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة عشرة آخرين على الأقل.
وذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة طلبت من المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد.
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