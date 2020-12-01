صورة صينية تثير غضب أستراليا .. وبكين ترد

بينما وصف رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، أمس الإثنين، تغريدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، داعيًا بكين إلى تقديم اعتذار.
وكانت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، أجرت حوارًا مع الفنانة الصينية مصممة الصورة التى نشرها حساب تشاو عبر تويتر.
وفى بيان لها، اليوم الثلاثاء، قالت السفارة الصينية فى كانبيرا: إن "غضب بعض السياسيين ووسائل الإعلام الأسترالية ليس سوى تفسير خاطئ ورد فعل مبالغ فيه على تغريدة السيد تشاو"، مؤكدة أن وزير الخارجية والتجارة الأسترالى اتصل بالسفير تشنج جينغى، أمس الإثنين، للشكوى من المنشور، مضيفة أن تشنغ "دحض الاتهامات غير المبررة، ووصفها بأنها غير مقبولة على الإطلاق".
وأضافت السفارة الصينية، أن أستراليا تسعى إلى "تأجيج المشاعر القومية المحلية.. وصرف انتباه الجمهور عن الفظائع المروعة التى ارتكبها بعض الجنود الأستراليين".
وكان الجيش الأسترالى أعلن منذ يوم الجمعة الماضى، البدء بإجراءات لعزل 13 جنديًا من الخدمة بعد صدور تقرير خلص إلى ضلوع هؤلاء الجنود فى عمليات قتل مخالفة للقانون للمدنيين فى أفغانستان بين العامين 2005 و2016.
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