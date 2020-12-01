عاجل.. ارتفاع ضحايا عملية الدهس فى مدينة ترير الألمانية إلى 4 بينهم طفل

جدة - نرمين السيد - وكانت الشرطة الألمانية، قالت إن عددا من المارة أصيبوا وقتل شخصان بعد أن صدمتهم سيارة فى ممر للمشاة بمدينة ترير الواقعة جنوب غرب البلاد"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال السائق للتحقيق معه.

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