أمريكا تسجل أكثر من 157 ألف إصابة و1172 وفاة بـ كورونا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 157 ألف إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 1172 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ نحو 13.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

كما تجاوز إجمالي حالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا 268 ألفا منذ بدء تفشي الوباء. مواصلة تصدرها قائمة أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا على صعيدي الوفيات والإصابات.

إلى ذلك، تجتمع لجنة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، للحديث عمن يجب منحه الأولوية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتصويت على كيفية تحديد الفئات المقرر توزيعه عليها أولا.

يأتي الاجتماع المقرر أن يعقد مع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التي تقدم المشورة لمراكز السيطرة، بعد يوم واحد من طلب شركة موديرنا، ترخيص طارئ للقاحها ضد كورونا، من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بعد أن أعلنت أنه فعال بنسبة 94.1٪ وفقًا للنتائج النهائية.

يعني هذا أنه من المحتمل أن تبدأ الحكومة الأمريكية في توزيع لقاحين في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة أن شركة بي فايزر التي تعمل مع شركة بايونتك الألمانية للأدوية، بطلب للحصول على نفس الإذن في