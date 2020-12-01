نسب التعافي تتصدر.. السعودية ستنتصر على كورونا في 2021

سجلت المملكة العربية السعودية تعافيًا ملحوظًا فى نسب الشفاء لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تصدرت نسب التعافى القائمة مقابل نسب الإصابة . وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 357623 حالة . وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 374 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 347176 حالة ، وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5907 حالات وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4540 والحالات الحرجة 649 حالة. وتشير المؤشرات بحسب وزارة الصحة السعودية الى نجاح المملكة فى تقويض فيروس كورونا قبل بدء العام الجديد 2021. ورغم الجائحة التى ضربت العالم وتوقف على أثرها كافة النشاطات إلا أن المملكة أثبتت قوتها ونجاحها دوليًا وعالميا باستضافتها قمة العشرين والتى حققت ناجحا ساحقا أشاد به دول العالم، كما احتلت المملكة السعودية المركز السادس، باعتبارها أكثر وجهات إلي السفر فيما بين دول العالم أمانا، في ضوء جائحة كورونا، والوحيدة فيما بين دول الشرق الأوسط، وذلك طبقا إلي مقالة تم نشرها على موقع Wego Travel Blog وهو تحت عنوان “أماكن آمنة إلي السفر خلال جائحة (كوفيد -19)”.

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