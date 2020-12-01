رضوخ خوفا من عقوبات أوروبا.. تركيا تعلن استعدادها للحوار مع اليونان دون شروط

قال المتحدث باسم وزير الخارجية التركي، هامي أكسوي، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة مستعدة للحوار مع أثينا بشأن شرق المتوسط من دون شروط مسبقة.

ووفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، أضاف "أكسوي"، أن تحديد موعد للمحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان أصبح ممكنًا الآن، خاصة بعد أن علقت سفينة الأبحاث "عروج ريس"، عملياتها في شرق البحر المتوسط.

وكانت اليونان قالت مرارا إنها لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا ما دامت سفينة عروج ريس في مياه الجرف القاري.

وعادت سفينة التنقيب "عروج ريس"، أمس الإثنين، إلى ميناء أنطاليا، وذلك قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبي حيث من المتوقع فرض عقوبات المحتملة ضد أنقرة.

وفي أكتوبر الماضي، سحبت تركيا سفينة التنقيب من المياه المتنازع عليها قبل قمة الاتحاد الأوروبي السابقة "للسماح بالدبلوماسية"، لكنها أعادتها لاحقا بعد ما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة.

وكانت أنقرة وأثينا بدأت محادثات سابقة بدعم من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن استفزازات تركيا، جعلت اليونان تقول إنها لن تبدأ محادثات ما دامت السفن التركية في المياه المتنازع عليها.

ودعا برلمان الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إلى فرض عقوبات على أنقرة بسبب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لشمال قبرص والعمليات التركية في شرق البحر المتوسط ​​التي وصفها بأنها غير قانونية.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 11 و 12 ديسمبر لمناقشة العقوبات في قمة مهمة، بينما تقود فرنسا حملة في الاتحاد لفرض عقوبات على تركيا.

ولم تفرض باريس عقوبات بعد، لكن دبلوماسيين يقولون إن أي إجراءات قد تستهدف على الأرجح مجالات الاقتصاد التركي المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز.