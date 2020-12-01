بعد معارضة شديدة.. توافق داخل الشيوخ الأمريكي على خطة إنقاذ بـ 908 مليارات دولار

توافق أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، على خطة إنقاذ بقيمة 908 مليارات دولار لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
واقترح مجموعة من المشرعين من الحزبين، حزمة الإغاثة التي تعد أصغر بكثير مما اقترحه الديمقراطيون، ولكنها أكبر بكثير من العرض المقدم من قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وتشتمل خطة الإغاثة على إعطاء 240 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية، و300 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة التي دمرتها عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، و 180 مليار دولار لتمديد مزايا التأمين الفيدرالي المعزز ضد البطالة بمبلغ 300 دولار في الأسبوع لمدة أربعة أشهر.
كما سيتم تخصيص 16 مليار دولار لتوزيع لقاح كورونا والاختبار وتتبع الاتصال، وتحويل 82 مليار دولار إلى التعليم والإيجار ورعاية الأطفال.
وقال السيناتور مارك وارنر، عضو المجموعة، صباح اليوم الثلاثاء، إن تمديد استحقاقات البطالة المنتهية كان جزءًا مهمًا من الحزمة.
وكان وارنر وصفها في وقت سابق بأنها "حزمة مؤقتة" لتقديم الدعم حتى يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في يناير المقبل.
من جانبه، توقع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن يتجه الاقتصاد الأمريكي نحو مزيد من الأشهر الصعبة بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع الإصابات.
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