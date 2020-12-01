معركة آبي أحمد وتيجراي تتحول إلى حرب عصابات.. كارثة إنسانية تقترب من إثيوبيا

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن خبراء قولهم إن الحرب التي تخوضها إثيوبيا منذ ما يقرب من شهر ضد القوات الشمالية المتمردة قد تتحول إلى حرب عصابات، على الرغم من إعلان قوات رئيس الوزراء آبي أحمد النصر بعد الاستيلاء على عاصمة إقليم تيجراي في نهاية الأسبوع.

وبحسب "رويترز"، يُعتقد أن القتال المستعر منذ 4 نوفمبر أودى بحياة آلاف الأشخاص، بالإضافة إلى إجبار اللاجئين على النزوح إلى السودان، وجرّ الجارة إريتريا لتكون طرفا، وتفاقم الجوع والمعاناة بين أكثر من 5 ملايين شخص في تيجراي.

لا تزال التقارير الواردة عن الاشتباكات بين جنود رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي الشعبية تخرج من المنطقة، على الرغم من أن الاتصالات لا تزال مقطوعة إلى حد كبير وتمنع التواصل مع الخارج.

ويتهم آبي أحمد جبهة تحرير شعب تيجراي بالخيانة، تحديدًا لمهاجمة قاعدة عسكرية، بينما يقول أهالي تيجراي إن رفيقهم العسكري السابق وشريكهم في الحكومة يريد السيطرة على جماعتهم العرقية من أجل السلطة الشخصية. يسخر الطرفان من اتهامات الطرف الآخر.

وسيطرت القوات الفيدرالية يوم السبت على ميكيلي عاصمة تيجراي الواقعة في المرتفعات خلال ساعات. وفر قادة جبهة تحرير شعب تيجراي إلى التلال قائلين إنهم يقاومون ويأخذون أسرى.

ولدى سؤاله عن القتال الدائر، قال رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجري ديبرسيون جبر ميكائيل في بيان: "نعم. في ثلاثة اتجاهات. اثنان حول ميكيلي. على بعد 50 كم". ولم يصدر رد فوري من الحكومة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة مزاعم الجانبين.

المناورات مستمرة

لا تزال محطتا تلفزيون تيجراي اللتان تديرهما إقليميًا، بما في ذلك Dimtsi Woyane (صوت الثورة) التابعة للجبهة، على الهواء، على الرغم من أنه لم يكن واضحًا من أين يتم البث. لم تبث وسائل الإعلام التابعة للحكومة أي صور من ميكيلي.

وقال عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة على اتصال بأشخاص في تيغراي إن مناطق واسعة لا تزال خارج السيطرة الفيدرالية وأن القتال لا يزال يدور على عدة جبهات. وأضاف المصدر أنه لا يزال هناك تنسيق ضئيل مع عمال الإغاثة.

وقال خبير القرن الأفريقي رشيد عبدي في منتدى على الإنترنت "هناك مناوشات مستمرة في أجزاء كثيرة من تيجراي ونرى بصمات بداية التمرد. التضاريس والجغرافيا والتاريخ تشير إلى أن هذا سيكون تمردًا طويلًا وممتدًا".

ويتمتع كل من الجيش الفيدرالي وجبهة تيجراي بخبرة عسكرية طويلة - من الإطاحة بالديكتاتور الماركسي في عام 1991 إلى محاربة إريتريا المجاورة من 1998 إلى 2000.