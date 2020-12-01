خلال يوم.. الأردن يسجل 4187 إصابة و51 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 51 حالة وفاة و4187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن ارتفع إلى 223,617 حالة، من بينهم 57,856 حالة نشطة، وفقًا لما نقلته قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

وأشارت الصحة الأردنية إلى تسجيل 51 حالة وفاة إضافية بسبب المرض، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 2802 حالة وفاة.

وبحسب بيانات الصحة الأردنية، فقد توزعت الإصابات الجديدة في الأردن كالتالي:

- (1292) في محافظة العاصمة عمّان.

- (843) في محافظة إربد، منها (129) في الرمثا.

- (406) في محافظة الزرقاء.

- (375) في محافظة البلقاء.

- (284) في محافظة جرش.

- (253) في محافظة المفرق.

- (193) في محافظة عجلون.

- (175) في محافظة الكرك.

- (128) في محافظة معان، منها (47) في البترا.

- (107) في محافظة العقبة.

- (66) في محافظة مأدبا.

- (65) في محافظة الطفيلة.

وأوضحت الصحة الأردنية أن عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ (209) حالات، فيما غادرت (189) حالة المستشفيات بعد شفائها، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا (1,809) حالة، منهم (426) حالة تخضع للعناية المركزة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (7,933) حالة، ليصل إجمالي المتعافين من المرض في المملكة إلى (162,959) شخصًا.

وقالت الصحة الأردنية إنه تم إجراء (26,050) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,577,281) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (16.1%)".

ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصًا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة الأردنية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.