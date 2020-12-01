خدمة التنقل الوظيفى ( تحسين العلاقة التعاقدية )

موضوعنا اليوم يهم كل عامل وافد او صاحب منشأة هي احدي مبادرات برنامج التحول الوطني ، ويستهدف هذا البرنامج دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل مناسب وجاذب وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل . وصف خدمة التنقل الوظيفي وصف خدمة التنقل الوظيفي الخدمة تسمح بالتنقل الوظيفي للعاملين ( الوافدين ) بين منشآت القطاع الخاص بضوابط وشروط العقد بين صاحب العمل والعامل الوافد ما هي الفئات المستهدفة من هذا البرنامج 1 – العامل الوافد . 2 – صاحب العمل الحالي . 3 – صاحب العمل الجديد . متى يتم تطبيق هذه المبادرة موعد تطبيق البرنامج مارس 2021 م ما هي الشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذه الخدمة أولا الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الخدمة للعامل الوافد . ما هي الشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذه الخدمة 1 – ان يكون العامل خاضع لنظام العمل . 2 – ان يكون العامل اكمل عاما مع صاحب العمل الحالى منذ دخوله المملكة 3 – ان يكون للعامل عقد عمل موثق . 4 – وجود عرض عمل يقدم عبر منصة قوى من صاحب العمل الجديد 5 – يقدم لصاحب العمل الحالي إشعار بطلب نقل الخدمة مع مراعاة المدة المحددة للإشعار . ثانيا الشروط الواجب توافرها لصاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد . ثانيا الشروط الواجب توافرها لصاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد . 1 – ان تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات . 2 – الالتزام ببرنامج حماية الأحور . 3 – الالتزام ببرنامج توثيق العقود . 4 – الالتزام ببرنامج التقييم الذاتي . ما هي الحالات التي يمكن للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل أخر دون شروط 1 – لا يوجد عقد موثق بينهما مع مراعاة مدة التوثيق وتكون 3 اشهر من دخول العامل . 2 – عدم دفع الاجر للعامل لمدة 3 شهور متتالية . 3 – عدم وجود وتغيب صاحب العمل لسفره او سجنه او وفاته او اى سبب أخر . 4 – انتهاء اقامة او رخصة عمل العامل الوافد . 5 – اذا قام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجارى ضد صاحب العمل بشرط لا يكون مشاركا فى التستر . 6 – فى حالة وجود خلاف قضائي بين العامل وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل بالحضور لجلستين من التقاضي أو إرسال من يمثله بالرغم من تبلغيه بمواعيد الجلسات . 7 – موافقه صاحب العمل على انتقال العامل الوافد لعمل جديد . بعض الأسئلة الشائعة . كيف يمكن لصاحب العمل الاستفادة من خدمه التنقل الوظيفى ؟ بعض الأسئلة الشائعة . يتقدم صاحب العمل الجديد بطلب عبر منصة قوى التابعة للوزارة . ما هي رسوم خدمة التنقل الوظيفي ؟ لا يوجد رسوم على التنقل الوظيفي بخلاف ما هو معمول به فى الوضع الحالي . هل خدمة التنقل الوظيفي ستوثر على إصدار التأشيرات لأصحاب الأعمال ؟ لن ولا تؤثر هذه المبادرة على التأشيرات الصادرة . هل يمكن للعامل الوافد الانتقال خلال السنه الأولي له عند دخوله المملكة لأول مرة ؟ نعم يمكنه ولكن يشترط موافقة صاحب العمل الحالي . هل يوجد شروط على العامل الوافد إذا رغب فى الانتقال بعد إكماله مدة التعاقد ؟ لا يوجد أي شروط تمنعه .

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