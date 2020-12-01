موعد صرف تعويض ساند للقطاع الخاص والمستفيدين 1441 عبر التأمينات الاجتماعية

يترقب العديد من المواطنين العاملين بالمملكة معرفة موعد صرف تعويض ساند للقطاع الخاص والمستفيدين 1441 عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي أعلنت عن موعد تقديم طلب صرف تعويض ساند لشهر يونيو 2020 للعاملين السعوديين بمنشأت القطاع الخاص التي تأثرت بأزمة كورونا، ودعت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على تويتر كافة المشتركين والمنشأت الراغبين بالاستفادة بالدعم المقدم ضرورة التأكيد على أن استقبال طلبات الدعم حتى يوم 14 مايو 2020 وضرورة إنهاء الطلب قبل 18 يونيو من هذا العام.

موعد صرف تعويض ساند

أوضحت التفاصيل أنه في حالة تأخر المنشأة في تقديم طلب الحصول على الدعم في الفترة المحددة، فإنه سوف يتم صرف الاستحقاق في أول يوليو 2020 وفقا لنظام المؤسسة العامة للتأمينات، ويتم حساب التعويضات بناءاً على متوسط الأجور الشهرية وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل في الأربعة وعشرين شهر الأخيرة، ويتم الصرف بنسبة 60% من متوسط الأجر .

خطوات تقديم طلب الدعم

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات تقديم طلب دعم العاملين، وذلك عن طريق :

الدخول على حساب المنشأة من خلال اسم المستخدم .

الضغط على خدمة طلب دعم المشتركين فى المنشأت المتأثرة من تداعيات كورونا .

كتابة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين الذين يود تقديم الدعم لهم.

النقر على تقديم طلب.

سوف تظهر رسالة تفيد تقديم الطلب بنجاح.

دعم ساند للقطاع الخاص

ويمكن تقديم طلب تعويض ساند عن طريق:

الدخول على رابط موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسجيل الدخول على حساب المشترك الشخصي بالتأمينات اختيار التعطل عن العمل الضغط على ساند واختيار رقم الحساب البنكي وإرسال الطلب سوف تظهر رسالة تفيد نجاح تقديم الطلب .

ومن المقرر صرف تعويض ساند في أول شهر يونيو في حال عدم وجود أي إجراءات أخرى في ظل الأحداث الجارية، كما أن في حال تم فتح المجالات بشكل أكبر والإخلال بالعاملين وحقوقهم سوف يتم النظر من قبل اللجنة المختصة بحال صرف التعويض من عدمه ومن الممكن أن يكون هناك أيضا عقوبات .

ومن الجدير بالذكر أن صرف تعويض ساند يتم من خلال تشكيل لجنة تحتوى على الوزارات الآتية: ( المالية والاقتصاد والتخطيط والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وذلك لوضع شروط ومعايير الاستحقاق وتحديد الأولويات للمستحقين من نظام ساند .

صرف معاشات ساند شهر ديسمبر:

أعلن اليوم ساند من خلال موقعه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صرف معاش ساند للأشخاص المستحقين شهر ديسمبر، حيث يتم الإيداع في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، ويتم الاستعلام عن صرف المعاش من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبوابة ساند عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمعاشات السعودية في المملكة.