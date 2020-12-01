كيف لا تهتم بكلام المتنمرين أو الحاقدين عليك

يعد التنمر احد اكثر الظواهر المنتشرة حول العالم فلا بد انك تعرضت لتنمر واحد على الأقل و ربما ما ذلت تتعرض لواحد الآن و لكن لا بأس انت لست الوحيد فبعض الناس يجدون اللعب في مشاعر الآخرين شئ سهل جدا كأكل قطعة من الكعك .

كيف يصبح الإنسان متنمرا

على الرغم من أن المتنمر يبدوا لك كشخص سئ عديم أخلاق فقد لا يكون كذلك من الداخل فبعض الأشخاص عانوا في حياتهم كثيرا من الألم فلم يجدوا طريقة للتعبير عن حزنهم إلا بإساءة للآخرين و جعل حياتهم سيئة كحياتهم حتى لا يشعروا بالضعف أو أن عليهم تغيير شئ في شخصيتهم .

لماذا أختارك المتنمر من بين جميع أصدقاؤك

الإجابة واضحة و هي شئ من ثلاث :

الأول

إما انك مميز بين أصدقاؤك مثل كونك شخص اجتماعي لا يجد صعوبة في تكوين صدقات مع أي احد أو محبوب من معلميك أو لديك موهبة جميلة و كان يرغب في امتلاكها .

الثانية

و هي امتلاك شئ لا يمتلكه متنمرك و هي (السعادة)، بطبيعتنا كبشر لا نحب أن نرى احد يمتلك شئ نحن في أشد الحاجة إليه فربما الشخص المتنمر عليك مر بمشاكل كثيرة أفقدته طعم السعادة و قد حاول بأشد الطرق لاستعادتها و لكن بلا فائدة فعندما يراك سعيدا بلا هموم يبدأ بالحقد عليك و محاولة سلبك تلك السعادة .

الثالثة

قد يكون الشخص الذي يتنمر عليك لم يحظى بالتربية الكافية لمعرفة الخطأ من الصواب نتيجة لإهمال والديه بسبب عملهم أو بسبب انشغالهم عنه مما يجعله يقلد تصرفات أي شخص يعجبه حتى لو كان سئ .

كيف أتعامل مع المتنمرين

بعد أن علمت ما هو المتنمر و كيف اصبح هكذا سيكون تعاملك معهم سهل حيث عليك أن لا تأخذ أي شئ يقولونه على نحو جدي و عدم الاهتمام لهم واعتبارهم كالأطفال الذين لم يجدوا القدر الكافي من العطف فيتحول كرهك و خوفك منهم إلى شفقه عليهم و التعايش معهم على أنهم شئ طبيعي و سيزول مع مرور الوقت بلا شك .