لافروف: لابد من متابعة أوضاع تبادل أسرى الحرب فى كاراباخ

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى، اليوم الثلاثاء : "أود أن أشير إلى أمر مهم بالنسبة لنا، وهو ضرورة تبادل الجثث والمعتقلين فى كاراباخ بشكل فعال وإجراء جرد للأوضاع فى هذا المجال".

وأضاف وزير الخارجية الروسى: "يتعين أن يكون لدى القادة العسكريين من كلا الجانبين الأرمينى والأذربيجانى قوائم واضحة جدًا بالأشخاص، الذين يعتبرون فى عداد المفقودين، حتى يكونوا أكثر موضوعية وأكثر تحديدًا حول هذا الموضوع".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، إعلانا لوقف إطلاق النار فى ناجورنو كاراباخ، دخل حيز التنفيذ فى العاشر من نوفمبر الماضى، وينص الإعلان على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس والممر الواصل بين أراضى أرمينيا وكاراباخ.