البرلمان الإثيوبى: ضحايا مجزرة ماى خضراء تجاوزوا الـ600 شخص

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للبرلمان الإثيوبى، اليوم الثلاثاء، إن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مجزرة "ماى خضراء" أجرت زيارة ميدانية لموقع الحادث، والتقت العديد من شهود العيان والناجين من المجزرة، وتأكد لها أن عدد ضحايا المجزرة تجاوز الـ600 شخص.

وأضاف البيان أن لجنة تحقيق برلمانية وقفت على المواقع التى دفن فيها 50 إلى 60 جثة معًا من ضحايا المجزرة فى مقابر كنيسة "أبونا أريجاوى" ببلدة ماى خضراء.

وتابعت البيان: "أبلغنا الناجون وشهود عيان أن المليشيات وقوات الأمن التابعة لجبهة تحرير تيجراى ارتكبت جريمة من خلال التعاون مع مجموعة شباب تدعى (سامرى)، راح ضحيتها مدنيون عزل من قومية الأمهرة والولقايت"، مشيرة إلى أن عدد الجثث والمقابر التى دفنوا بها الضحايا تؤكد تجاوز هذا العدد المذكور.

وكانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، قد أعلنت يوم 24 من نوفمبر الماضى، أن جماعة من شباب إقليم تجراى قتلت ما لا يقل عن 600 مدنى طعنا وخنقا وضربًا، وقالت اللجنة إن تلك الجرائم وقعت بالتواطئ مع قوات الأمن المحلية فى مذبحة ببلدة ماى كاندرا.

وقالت اللجنة المعينة من قبل الحكومة الإثيوبية، إن الهجوم الذى وقع يوم 9 نوفمبر الماضى، كان يستهدف سكان ليسوا من أبناء تيجراى.