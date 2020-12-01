المتحدث باسم المستشارة الألمانية يعبر عن صدمته إزاء حادث الدهس بمدينة ترير

جدة - نرمين السيد - وأعرب زيبرت، فى تغريدة عبر موقع "تويتر"، للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الثلاثاء، عن تعاطفه مع أقارب الضحايا والمصابين وكل من يقوم بواجبه حاليا لتقديم الرعاية اللازمة لمن تضرروا جراء الحادث.

كانت الشرطة المحلية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 أخرين بجروح إثر اصطدام سيارة بعدد من المارة فى منطقة مخصصة للمشاة بمدينة "ترير".

أفادت السلطات الألمانية، خلال مؤتمر صحفى، بأنه تم إلقاء القبض على سائق السيارة، وهو رجل ألمانى يبلغ من العمر 51 عاما، واحتجزت الشرطة سيارته، كما طالبت السلطات المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث فى الوقت الذى تقوم فيه أجهزة الطوارئ بالتعامل معه وتقوم السلطات المعنية بالتحقيق فيه.