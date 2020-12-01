جدة - نرمين السيد - وأعرب زيبرت، فى تغريدة عبر موقع "تويتر"، للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الثلاثاء، عن تعاطفه مع أقارب الضحايا والمصابين وكل من يقوم بواجبه حاليا لتقديم الرعاية اللازمة لمن تضرروا جراء الحادث.
كانت الشرطة المحلية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 أخرين بجروح إثر اصطدام سيارة بعدد من المارة فى منطقة مخصصة للمشاة بمدينة "ترير".
أفادت السلطات الألمانية، خلال مؤتمر صحفى، بأنه تم إلقاء القبض على سائق السيارة، وهو رجل ألمانى يبلغ من العمر 51 عاما، واحتجزت الشرطة سيارته، كما طالبت السلطات المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث فى الوقت الذى تقوم فيه أجهزة الطوارئ بالتعامل معه وتقوم السلطات المعنية بالتحقيق فيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدث باسم المستشارة الألمانية يعبر عن صدمته إزاء حادث الدهس بمدينة ترير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.