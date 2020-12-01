ماكرون يعلن موعد تدشين حملة التلقيح الأولى ضد فيروس كورونا فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، بحسب "سكاى نيوز"، إن حملة التلقيح الأولى ضد كورونا ستحدث فى شهرى ديسمبر ويناير، لافتا إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا فى فرنسا، هم من سيتلقون اللقاح.
أما حملة التلقيح الثانية ضد وباء "كوفيد-19"، فستحدث بين شهرى أبريل ويونيو، وستكون على نطاق أوسع فى فرنسا.
وفى وقت سابق من الأسبوع الماضى، أعلن الرئيس الفرنسى عن حزمة تدابير ترمى إلى تخفيف الحجر الصحى المفروض لاحتواء كورونا، مع اقتراب عيد الميلاد.
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