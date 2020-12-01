كورونا يتوحش في تركيا.. 30 ألف إصابة ورقم قياسي جديد للوفيات

أعلنت السلطات الصحية في تركيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبلغت وزارة الصحة التركية عن 30110 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت رقما قياسيا للوفيات الجديدة وذلك لليوم التاسع على التوالي، حيث سجلت 190 حالة وفاة إضافية جراء الإصابة بالوباء، بحسب وكالة "الأناضول" الحكومية.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى 13936، لكن البيانات عن إجمالي حالات الإصابة غير متوفرة، بعد أن أوقفت السلطات الإعلان عنها.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد الأتراك إلى إجراءات تقييد جديدة لاحتواء تفشي كورونا، فأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، فرض حظر للتجوال في البلاد، يبدأ من الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، إلى الساعة الخامسة من صباح الاثنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد أردوغان على أنه لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الأشخاص إلى أدنى مستوى؛ لخفض التأثير السلبي للجائحة.

وكان عدد من الأطباء والسياسيين طالبوا في وقت سابق، بفرض إجراءات أكثر صرامة في البلاد بعد أن خرج كورونا عن السيطرة، لكن الحكومة كانت حريصة على تجنب المزيد من المعاناة الاقتصادية المتفاقمة.

وأعرب عمدة اسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، عن شكوكه في الحصيلة الرسمية التي تعلنها الحكومة،مشيرا إلى أن متوسط حالات الدفن اليومية في المدينة يبلغ الآن نحو 450، مقارنة مع 180-200 فقط في نوفمبر العام الماضي.

وأكد أنه لا يمكن تجاوز تفشي الوباء إلا من خلال عملية شفافة.