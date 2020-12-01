في أول اتصال بينهما.. أمين الأمم المتحدة يناقش مع بايدن 4 ملفات عاجلة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، تطلعه إلى العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وفريقه وبناء شراكة لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه العالم.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيرتش، إن الأمين العام كان سعيدًا بالتحدث هاتفيًا مع الرئيس جو بايدن، اليوم، لتقديم تهنئته الشخصية عقب فوزه برئاسة أمريكا.

وأكد جوتيرتش على الدور الأساسي الذي يلعبه التعاون الوثيق الدائم بين أمريكا والأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس بايدن وفريقه للبناء على شراكة واشنطن والأمم المتحدة لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، وتغير المناخ، ودعم السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان وتلبية الاحتياجات الإنسانية.