خريطة هطول الأمطار في السعودية غدا

توقع موقع طقس العرب استمرار تأثّر العديد من مناطق المملكة بالحالة الماطرة سُقيا بشدة مُتفاوتة يومي الأربعاء والخميس وحتى يوم الجُمعة بمشيئة الله، مع سيطرة درجات حرارة أقل من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

وتُشير آخر التوقعات إلى استمرار تشكُل حُزم من السُحب الماطرة ذات الشدة المُتفاوتة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية "جازان وعسير والباحة والطائف" وصولًا إلى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، تكون على شكل زخات رعدية غزيرة أحيانًا، وربما تترافق بزخات من البرد على فترات وفق ما ذكر موقع طقس العرب .

أما عن العاصمة الرياض فمن المتوقع أن تبقى تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة يومي الثلاثاء والأربعاء، بحيث يستمر تدفق السحب عبر الواجهة الغربية من المدينة، وتبقى الفرصة مُهياة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والاخر، يُتوقع أن تكون في مجملها خفيفة الشدة والله أعلم.

وعن فرص الأمطار ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، إضافة إلى القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن ووصولًا حتى الجبيل والدمام، تكون على شكل زخات متفاوتة الشدة والله أعلم.

وفي سياق اخر اوقفت وزارة الصحة السعودية 12 موظفًا وأحالتهم للتحقيق لاتهامهم بتزوير مواعيد عمل وهمية فى بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية.

و أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بكف أيدي 12 موظفًا وإحالتهم للتحقيق، بعد ما رصدته وزارة الصحة عن قيامهم بتسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ مما يتنافى مع قيم الوزارة التي تركز على تقديم الخدمة لمن يحتاجها مع المحافظة على موارد الدولة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه صدر قرار الوزير بكف أيديهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق لتسجيلهم مواعيد وهمية في بعض المراكز الطبية، وأن الوزارة لن تتغاضى عن أي ممارسات خاطئة مستقبلًا وسيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقدمت الوزارة الشكر الجزيل للعاملين على تعاونهم وأدائهم عملهم بنزاهة وإخلاص.