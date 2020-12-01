سقوط مصابين في انفجار سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية بأفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن انفجار سيارة البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن إصابة عدد من الموظفين الروس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الحادث ناجم عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت السيارة، مشيرة إلى أن الموظفين الروس أصيبوا بارتجاج في المخ، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضحت زاخاروفا أن الحادث وقع بالقرب من مقر السفارة في كابول.

وأضافت زاخاروفا: "نطالب الجانب الأفغاني بإجراء تحقيق شامل في الحادث واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أفراد البعثات الخارجية الروسية في باكستان".

وخلصت زاخاروفا إلى أن السفارة الروسية في كابول تنفذ إجراءات إضافية تهدف إلى زيادة درجة حماية أفراد ومرافق البعثة الدبلوماسية.

ووفقًا للبيانات الأولية فإنه كان من المفترض أن يكون الهدف من الهجوم الإرهابي شاحنة صغيرة تابعة لقوات الأمن الوطني الأفغانية وعلى متنها جنود يتحركون أمام سيارة دبلوماسية، لكن كما لوحظ، لا يمكن استبعاد اتجاه الهجوم الإرهابي ضد الدبلوماسيين الروس.