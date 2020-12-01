أخبار اليمن : 6569 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال نوفمبر

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6569 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال نوفمبر

بلغت خروقات وانتهاكات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وريفها خلال نوفمبر المنصرم، 6569 خرقاً. 6569 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال نوفمبربلغت خروقات وانتهاكات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وريفها خلال نوفمبر المنصرم، 6569 خرقاً. وأوضحت إحصائية صادرة عن غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق، ان هذه الخروقات تمثلت في استحداث 22 تحصين قتالي و5 محاولات تسلل وتحليق 40 طائرة حربية و381 طائرة تجسسية. وأشارت إلى ان الخروقات شملت ايضا 5 غارات لطيران حربي و96 غارة لطيران تجسسي مقاتل، و1109 خرق بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 10730 صاروخاً وقذيفة و4960 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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