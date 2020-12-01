حملة ترامب تطعن على نتائج ويسكونسن

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنها أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، للطعن على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى خطوة حملة الرئيس الجمهورى المنتهية ولايته، الأحدث فى سلسلة الطعون القضائية التى لم يفلح معظمها فى تغيير نتيجة الانتخابات التى أجريت يوم 3 نوفمبر، وفاز بها الرئيس الديمقراطى المتخب جو بايدن. وبحسب الوكالة، قالت حملة ترامب فى بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، إن "دعوى اليوم تشمل أربع حالات تتضمن أدلة واضحة على البطلان".

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