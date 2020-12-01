وفيات قياسية لليوم التاسع.. تركيا تسجل 190 وفاة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت تركيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا قياسيًا فى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا لليوم التاسع على التوالى، لتصل أعداد الوفيات إلى 190 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فى ظل استعداد الأتراك لإجراءات عزل جديدة للحد من تفشى الوباء.





وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أعلن، أمس الإثنين، إجراءات جديدة لمواجهة الزيادة الحادة فى حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا فى تركيا، تضمنت فرض حظر تجول خلال أيام العمل الأسبوعية وإغلاق كامل فى عطلة نهاية الأسبوع. كما سجلت السلطات الصحية فى تركيا نحو 30.110 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما فى ذلك إصابات دون أعراض صريحة.

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