أجهزة الأمن الروسية تفك لغز مقتل 26 مسنة وتقبض على سفاح

ووقعت الجرائم بين عامى 2011 و 2012 فى 12 منطقة فى وسط روسيا، ونهر الفولغا والأورال.
وبعد قيام خبراء الطب الجنائى، بأكثر من 10 آلاف اختبار لمقارنة الحمض النووى، الذى تم العثور عليه فى مسرح الجرائم المذكورة، تم اكتشاف أن شخصا واحدا وراء جميع جرائم قتل المسنات الـ26 التى حدثت فى الجمهورية.
وتم اعتقال راديك تاغيروف، 38 عاما، من سكان قازان، بعد الاشتباه فى ارتكابه جرائم قتل، وهو يعمل فى مجال النجارة وسبق وأُدين سنة 2009 بالسرقة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية، إيرينا فولك، بحسب "روسيا اليوم"، إن الشخص، الذى تم إلقاء القبض عليه، هو سفاح يقدم خدمات مثل صيانة الأبواب للمتقاعدين، ويعمد لسرقة المدخرات بعد تنفيذ جرائمه ويفر.
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