استهداف سيارة تابعة للبعثة الروسية فى كابل بعبوة ناسفة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، أن تفجير العبوة وقع فى أثناء مرور السيارة التابعة للبعثة الدبلوماسية بالقرب من مجمع السفارة الروسية فى كابل.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موظفى البعثة المتواجدين فى السيارة أصيبوا بكدمات خفيفة.

وأضاف البيان بحسب "روسيا اليوم" : أنه "وفقا للمعلومات الأولية، فإن الهجوم استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن الأفغانية كانت تسير أمام السيارة الدبلوماسية الروسية لكن احتمال ارتكابه ضد المواطنين الروس لا يمكن استبعاده أيضا".

وذكر البيان، أن موسكو تطالب الجانب الأفغانى بإجراء تحقيق دقيق فى الحادث واتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان أمن ممثلى البعثات الروسية فى جمهورية أفغانستان الإسلامية، مضيفا أن السفارة الروسية فى كابل تقوم بخطوات إضافية تستهدف تعزيز سلامة موظفى البعثة الدبلوماسية وممتلكاتها.