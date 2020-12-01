انتهاك سافر.. أمريكا تشن هجوما ضاريا على الصين بسبب كوريا الشمالية

شنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، هجوما شديدا على الصين لانتهاكها السافر لتعهدها بطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية وتعهدت بتكثيف جهودها مع تلاشي الآمال في تحقيق انفراجة في اللحظة الأخيرة في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي يبدو أنه يعمل على تعميق الأزمات الحالية قبل تسلم منافسه الديمقراطي جو بايدن المكتب البيضاوي.

وأطلقت وزارة الخارجية موقعًا إلكترونيًا جديدًا، DPRKrewards.com، سيقدم مدفوعات تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على نصائح لتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية ، بما في ذلك على الشركات في الصين، بحسب "فرانس برس".

قال أليكس وونج، نائب المبعوث الأمريكي الخاص بشأن كوريا الشمالية، عن العقوبات "أريد أن أخبرك أن المزيد قادم".

في خطاب ألقاه في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أقر وونج بأن بيونج يانج لم تتخذ بعد "أي خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي" وأبدى قلقه بشأن كشفها لصاروخ ضخم بعيد المدى في عرض عسكري في أكتوبر.

ويتناقض تقييمه المتشدد مع التصريحات الوردية التي أدلى بها ترامب على مدى السنوات الأربع الماضية ، والذي تفاخر بأنه منع حربًا كارثية وقال إنه يستحق جائزة نوبل للسلام.

لكن وونج استهدف في الغالب الصين، وهي هدف متكرر لإدارة ترامب، حيث اتهم بكين بتجاهل عقوبات الأمم المتحدة التي صوتت لها هي نفسها على برامج حليفها الصاروخية والنووية.

قال وونج: 'التخفيف المبكر للعقوبات الذي لا تستطيع بكين تحقيقه من خلال الباب الأمامي الدبلوماسي ، تحاول بدلًا من ذلك تحقيقه من خلال الباب الخلفي - باختيار عدم التنفيذ الصارم لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووالأمثلة على هذا الفشل المزمن عديدة ومتنامية ومقلقة".

وقال إن السفن الأمريكية قدمت معلومات إلى بكين 46 مرة منذ عام 2019 حول تهريب الوقود الكوري الشمالي في المياه الصينية ، وفي العام الماضي رصدت 555 حالة شحنات كورية شمالية من الفحم من صادرات أخرى خاضعة للعقوبات إلى الصين.

ولم تتصرف السلطات الصينية في أي من هذه المناسبات لوقف هذه الواردات غير المشروعة. حسب ما قاله وونج.