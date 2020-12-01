نائبة جو بايدن: فريقنا جاهز لتقديم إغاثة اقتصادية فورية للشعب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأكدت هاريس بحسب "روسيا اليوم"، : "نعمل لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح ولدعم العمال"، مشيرة الى أن "الحاجة إلى حزمة للتحفيز الاقتصادى أمر ضرورى أكثر من أى وقت مضى مع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا".

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