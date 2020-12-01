بايدن يطالب الكونجرس بإقرار خطة مساعدات فعالة لمواجهة تداعيات كورونا

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، الكونجرس لتمرير خطة إغاثة فعالة ومتينة لمكافحة تداعيات تفشى وباء كورونا، وذلك أثناء إعلان فريقه الاقتصادى فى الإدارة الأمريكية المنتظرة.





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