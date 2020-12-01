موسكو تكشف تفاصيل تفجير سيارة روسية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى بيان رسمى، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تفجير العبوة وقع أثناء مرور السيارة بالقرب من مجمع السفارة الروسية فى العاصمة كابول، موضحة أن موظفى البعثة المتواجدين فى السيارة أصيبوا بكدمات خفيفة.
وأشار بيان زاخاروف إلى أنه "وفقا للمعلومات الأولية، فإن الهجوم استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن الأفغانية كانت تسير أمام السيارة الدبلوماسية الروسية، لكن احتمال ارتكابه ضد المواطنين الروس لا يمكن استبعاده أيضا".
وبحسب البيان، طالبت موسكو الجانب الأفغانى بإجراء "تحقيق دقيق فى الحادث، واتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان أمن ممثلى البعثات الروسية فى أفغانستان".
وأوضحت زاخاروف، أن السفارة الروسية فى العاصمة الأفغانية كابول تقوم بخطوات إضافية، بما يهدف إلى "تعزيز سلامة موظفى البعثة الدبلوماسية وممتلكاتها".
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