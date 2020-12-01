السعودية ترحب بتصنيف "حزب الله" إرهابيا في سلوفينيا ولاتفيا

أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار سلوفينيا ولاتفيا تصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية.
وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أهمية تلك الخطوة في "تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم".
وفي وقت سابق، أعلنت سلوفينيا، تصنيف تنظيم "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية، بجناحيه العسكري والسياسي.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة السلوفينية أنها ستتعامل مع "حزب الله" على أنه منظمة إجرامية وإرهابية تشكل تهديداً للسلم والأمن.
وفي المنحى نفسه، كانت الخارجية الأميركية قد رحبت بقرار لاتفيا بشأن إدراج "حزب الله" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وأكدت الخارجية الأميركية، عبر متحدث باسمها، أنها تقف بجانب كافة الدول التي تقف في وجه الإرهابيين المدعومين من إيران.
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