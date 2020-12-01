ألمانيا : تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن عدد الوفيات قد بلغ 388 حالة، فيما تعافى حوالى 758 ألفا و800 شخص منذ بدء الوباء ويبلغ عدد المصابين بكورونا فى العناية المركزة الآن 521 مصابا 298 منهم على أجهزة التنفس الصناعى.

يشار أنه فى معظم الولايات الفيدرالية، أصبحت متطلبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة سارية منذ منتصف الليل، على سبيل المثال الاجتماعات الخاصة محدودة من عشرة إلى خمسة أشخاص كحد أقصى من الأسرة الواحدة ومن أسرة أخرى، ولا يتم احتساب الأطفال حتى سن 14 عامًا، فيما وضع شرط الحد الأقصى لعدد العملاء فى المتاجر الكبيرة مثل محلات السوبرماركت محدود، كما تم تمديد الإغلاق الجزئى الذى كان سارى المفعول منذ نوفمبر حتى 20 ديسمبر.