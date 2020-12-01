بسبب أزمات تركيا المتتابعة.. انهيار شعبية أردوغان وتفوق لرموز المعارضة

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "جمهورييت" التركية، كشف الاستطلاع الذى أجرته شركة "أوراسيا"، إحدى شركات الأبحاث التركية، عن تراجع واضح فى أصوات حزبى "العدالة والتنمية" الحاكم، بزعامة أردوغان، وحزب "الحركة القومية"، بزعامة دولة باهجه لى.

وقال رئيس شركة "أوراسيا"، كمال أوزقيراز، إن الاستطلاع يظهر أن حزب العدالة والتنمية خسر 9.3% من أصوات ناخبيه، بينما خسر حزب الحركة القومية 2.5%، لتبلغ بذلك نسبة خسارة "تحالف الجمهور" الذى يشكله الحزبين 11.8% خلال عامين.

كما كشفت النتائج عن أن حزب العدالة والتنمية حصل على 26% من الأصوات، والشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة، على 20.7%، و"الخير" على 10.5%.

كما حصل حزب الشعوب الديمقراطى الكردى 9%، والحركة القومية على 6.7%، والديمقراطية والتقدم بزعامة، على باباجان على 2.2%، والمستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو 2.2%. فيما أعلن 10.1% من المشاركين أنهم لم يحسموا قرارهم بعد، ورفض 11.6% التصويت.

وبحسب أوزقيراز، فإنه بإضافة أصوات "العدالة والتنمية" إلى "الحركة القومية"، ويشكلان معًا تحالف "الجمهور"، يكون الإجمالى 32.7%، فى حين أن التحالف نفسه كان قد حصل فى الانتخابات العامة التى أجريت عام 2018 على 53.7% من أصوات الناخبين.

وأوضح أوزقيراز، أن الاستطلاع طرح سؤالًا على المشاركين فيه حول أى مرشح رئاسى يفضلون حال إجراء الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإذا كان رئيس بلدية إسطنبول المنتمى لحزب الشعب الجمهورى، أكرم إمام أوغلو مرشحًا للرئاسة، فإن سيحصل على 44.3% من الأصوات، مقابل 40.3% رجحوا خسارته.

وفى حال ترشح منصور يافاش، فإن 43% توقعوا فوزه مقابل 46.5% قالوا إنه سيخسر. أما بخصوص ترشيح رئيسة حزب الخير التركى المعارض، ميرال أكشينار، توقع 42.1% أنها ستفوز، مقابل 45.6% توقعوا عكس ذلك.

أما على باباجان، توقع 39.9% من المشاركين فوزه، مقابل 48.9% أشاروا إلى احتمال خسارته. وفى حال ترشح أحمد داود أوغلو، قالوا إن 36.5% سيفوزون، مقابل 51.3% قالوا إنه سيخسر، وبلغت نسبة المترددين بشأن انتخابه 12.2%.

كما أوضح الاستطلاع أنه إذا ترشح زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو، فإن نسبة 40.1% تؤكد فوزه، مقابل 44.9% توقعوا خسارته، إلى جانب 15% من المترددين.