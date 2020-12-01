وزير دفاع قبرص : أفعال تركيا الاستفزازية فى المتوسط تضطرنا لسلاح العقوبات

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الدفاع القبرصى شارالامبوس بيتريدس، من أن أفعال تركيا الاستفزازية فى شرق المتوسط واضحة، مؤكدًا أن قبرص تسعى لتبنى أجندة بناءة، إلا أن أنقرة تلجأ للاستفزاز بشكل واضح.





وفى تصريحات لقناة "العربية"، مساء اليوم الثلاثاء، قال بيتريدس، إن بلاده تسعى لإحلال السلام فى منطقة شرق المتوسط، مضيفًا أن مناورات "ميدوزا ـ 10" تهدف لتعزيز التعاون العسكرى فى المتوسط. وأشار وزير الدفاع القبرصى إلى ممارسات تركيا فى فاروشا القبرصية، مؤكدًا على أنها تصرفات ضد القانون الدولى، خاصة وأن نيقوسيا تسعى لحل المشكلة القبرصية، بينما تقف أنقرة حائلاً دون ذلك. وأضاف: "لا نسعى لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، ولكن قد نضطر لذلك"، موضحًا فى الوقت ذاته أن ممارسات تركيا فى المتوسط تصطدم بالاتحاد الأوروبى. وتابع الوزير القبرصى: "نسعى لتحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية".

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