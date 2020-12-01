البرازيل تسجل 697 وفاة ونحو 51 ألف إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 697 وفاة و50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع كبير في الوفيات والإصابات الجديدة، مقارنة مع أمس الاثنين الذي رصدت فيه وزارة الصحة 21138 إصابة و287 وفاة.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 173817، والإصابات إلى 6386787.
وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.
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