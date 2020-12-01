الأمين العام للناتو: وزراء خارجية الحلف دعموا الحوار بين واشنطن وموسكو بشأن...

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف دعموا الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا حول اتفاقية "ستارت-3" المنتهية مدتها في فبراير المقبل.
وفي ختام اليوم الأول من اجتماعات رؤساء دبلوماسية دول الحلف في بروكسل، اليوم الثلاثاء، قال ستولتنبيرغ: "نرحب بالحوار بين الولايات المتحدة وروسيا، بهدف المضي قدما. يجب ألا نجد أنفسنا بلا اتفاقية تحد من عدد الرؤوس النووية. والوقف ينفذ".
وتبقى اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (المعروفة أيضا تحت اسم "ستارت-3") التي بدأ سريانها في 5 فبراير 2011، والتي تنتهي مدتها في 5 فبراير المقبل، الوحيدة التي تحد تسلح روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين العظميين، بالأسلحة الاستراتيجية الفتاكة.
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