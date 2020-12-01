الاليزيه: ماكرون سيترأس يوم غد مؤتمرا لدعم الشعب اللبناني 

أعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيترأس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم غد الأربعاء 2 ديسمبر، مؤتمرا بالفيديو دعما للشعب اللبناني.
وسيشارك في المؤتمر الذي سيعقد عند الساعة 6.30 مساء بتوقيت فرنسا (5.30 بتوقيت غرينتش)، رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون عن المجتمع المدني اللبناني.
ويأتي هذا المؤتمر الثاني من نوعه بعد ما يقرب من 4 أشهر من الانفجار في مرفأ بيروت ويهدف إلى حصر المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وطرق توزيعها منذ المؤتمر الأول في 9 أغسطس الماضي، لتقييم الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها في سياق الأزمة في لبنان.
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