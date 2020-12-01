شاهد.. نتنياهو يهاتف قائد الرحلة التجارية الإسرائيلية الأولى التي هبطت في دبي

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بقائد الرحلة التجارية الأولى التي هبطت اليوم في مطار دبي.

ونشر نتنياهو مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" وهو يتحدث مع قائد الرحلة التجارية الإسرائيلية إلى دبي.

وقال نتنياهو "إتصلت بربان الرحلة التجارية الإسرائيلية الأولى التي هبطت اليوم في مطار دبي وهنأته وقلت له: هذا اليوم هو يوم تاريخي.. لقد قرّبتم السلام ونرى ثماره. أصفق بيديّ بمناسبة هبوطكم في دبي بفضل معاهدة السلام الرائعة التي أبرمتها والتي سنشهد مزيدًا من قبيلها إن شاء الله".

وأعرب نتنياهو عن تمنياته للشيخ محمد بن زايد ومواطني دولة الإمارات عيدًا وطنيًا سعيدًا، مضيفًا: "ثمار السلام موجودة في متناول يد شعبينا".

أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إقلاع أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات.

وفي سياق متصل استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي أول رحلة تجارية من دبي إلى إسرائيل في مطار بن جوريون الدولي.

وقال نتنياهو "نحن نسير هذه الرحلات بين الإمارات وإسرائيل بدون تأشيرات.

وتابع نتنياهو "نحن الآن في مرحلة صناعة التاريخ".

وأطلقت شركة فلاي دبي للطيران اليوم أول رحلة جوية مباشرة من دبي إلى تل أبيب.

وكانت فلاي دبي، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارًا من 26 نوفمبر 2020.

وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي (DXB) وتل أبيب بن جوريون (TLV).

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى، كما كان هناك عددًا من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.