رسميا.. أمجد العضايلة سفيرا للأردن في مصر

أصدرت الإرادة الملكية الأردنية السامية، موافقتها على قرار مجلس الوزراء، بتعيين الوزير الأسبق أمجد العضايلة، سفيرًا للأردن لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

وكتب "العضايلة"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "شرف تمثيل بلدي وسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه مهمة وطنية أعتز بها وأفخر، وأسأل الله أن يوفقنى لأدائها على أكمل وجه بما يليق بالأردن وشعبه العظيم".

يذكر أن الوزير العضايلة شغل منصب وزير الدولة لشئون الإعلام في حكومة الدكتور عمر الرزاز، وسفيرا للأردن في موسكو، وتركيا، إضافةً إلى خدمته الطويلة مديرًا للإعلام، ومستشارا لجلالة الملك في الديوان الملكي.

وقرّر مجلس الوزراء، منتصف نوفمبر الماضي، تعيين أمجد عودة العضايلة، سفيرًا للأردن لدى جمهوريّة مصر العربيّة، ومندوبًا دائمًا للأردن لدى جامعة الدول العربيّة.

وكان العضايلة وزيرا لشئون الإعلام في حكومة عمر الرزاز التي استقالة بعد صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب.

وتاليا أهم المناصب التي شغلها العضايلة بحسب موقع رئاسة الوزراء:

وزير دولة لشئون الإعلام.

سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية روسيا الاتحادية

سفير المملكة لدى جمهورية بيلاروس.

سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التركية.

سفير المملكة لدى تركمانستان.

سفير المملكة لدى جمهورية مقدونيا.

مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي.

مدير إدارة الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي.

مدير الإعلام العربي / إدارة الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي.

مدير دائرة العلاقات العامة - الديوان الملكي الهاشمي