وزير العدل الأمريكى : الانتخابات الرئاسية لم تشهد تزويرًا يقلب النتيجة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، قال بار المعروف بقربه من ترامب: "حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا إلى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات".
وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلن أول أمس الأحد، فى أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات الرئاسية، إنه لن يقر أبدا بالخسارة أمام بايدن، بدون أن يتخلى عن نظرية المؤامرة حول تزوير الانتخابات.
وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز": "هذه الانتخابات تم تزويرها. هذه الانتخابات عملية غش كاملة".
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