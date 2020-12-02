وزير الدفاع الإسرائيلى : سندعم حل الكنيست

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، مساء اليوم الثلاثاء، إنه ينوى التصويت اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء لدعم مذكرة المعارضة التى تطالب بحل البرلمان الإسرائيلى "الكنيست"، وإجراء انتخابات جديدة.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال جانتس، وهو شريك بنيامين نتنياهو فى حكومة الوحدة الإسرائيلية، إن حزبه "أزرق أبيض" الوسطى سيصوت غدًا الأربعاء لدعم مقترح بحل البرلمان الإسرائيلى "الكنيست"، وذلك عشية التصويت التمهيدى على طلب المعارضة.

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