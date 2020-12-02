ألمانيا: مقتل 4 بعملية الدهس ولا دوافع دينية أو سياسية حتى الآن 

أعلنت السلطات الألمانية مقتل 4 أشخاص بعملية الدهس، التي وقعت اليوم الثلاثاء، بمنطقة ترير، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل إلى وجود دوافع دينية أو سياسية وراء الحادث حتى الآن.
ونقلت شرطة "ترير" وقائع مؤتمر صحفي للسلطات حول الحادث، قال فيه وزير داخلية ولاية راينلاند بالتينيت، روغر ليفينتز، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح شبه بالغة، فيما عانى العديد غيرهم من آثار الصدمة النفسية اللاحقة على الحادث".
وذكر نائب قائد شرطة المنطقة أن قائد السيارة منفذ الهجوم كان يقودها بمسار متعرج بمنطقة المشاة، ولكن تم العثور عليه بسرعة.
وأفاد النائب العام لمنطقة ترير، غربي البلاد، بأنه لا توجد حاليا مؤشرات لدوافع دينية أو سياسية وراء الحادث.
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