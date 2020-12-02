نيويورك تايمز: اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل على وشك الانهيار

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل معرض لخطر الانهيار بعد أكثر بقليل من شهر من إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يكشف عن صدع في اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط سعى هو ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ترسيخها لتكون ضمن إرث السياسة الخارجية.

وكان السودان ثالث دولة عربية توافق على "اتفاقات إبراهيم" بوساطة ترامب والتي فتحت شراكات اقتصادية ودبلوماسية جديدة مع إسرائيل. وقعت الإمارات والبحرين على الاتفاقات في سبتمبر، وفي الأسبوع الماضي، توقع وزير الخارجية مايك بومبيو أن تحذو حذوها دول إسلامية سنية أخرى في الشرق الأوسط قريبًا.

وأضافت الصحيفة أن السودان وافق على مضض على فتح العلاقات مع إسرائيل - ولكن فقط كجزء من صفقة يتم شطبها من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب - ويريد من الكونجرس الموافقة على تشريع بحلول نهاية العام من شأنه حمايته من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب.

الموعد النهائي الجديد ، والمفاوضات الأخيرة بين المشرعين وممثلي السودان ، تم وصفها لصحيفة نيويورك تايمز من قبل خمسة مسؤولين وغيرهم من الأشخاص المطلعين على المحادثات بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وتابعت أن احتمال تعرض التقارب مع إسرائيل للخطر هو نتيجة ثانوية لما وصفه إيلان جولدنبرج، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بالجهود المتسرعة من قبل إدارة ترامب لتحقيق نصر في السياسة الخارجية قبل 3 نوفمبر الانتخابات الرئاسية.

قال جولدنبرج"شعرت أن الأمر برمته أجبر من قبل إدارة أرادت استخدام تصنيف الإرهاب كأداة سياسية لمحاولة التطبيع مع إسرائيل. عندما تقوم بإعداد هذه الأنواع من الصفقات التجارية للغاية مع عناصر غير ذات صلة لا معنى لها، يحدث هذا أحيانًا".

بدون الحصانة التي وافق عليها الكونجرس، قد يتردد المستثمرون الأجانب في التعامل مع السودان خشية أن ينتهي بهم الأمر إلى تمويل مليارات الدولارات كتعويضات لضحايا الإرهاب. من دون الاستثمار الأجنبي، ليس لدى الحكومة الانتقالية في السودان أمل كبير في انتشال بلادها من الفقر المنتشر وعدم الاستقرار - وهي أزمة تفاقمت بسبب تدفق ما يقدر بنحو 43 ألف لاجئ إثيوبي فروا من الحرب الأهلية عبر الحدود.

تحدث بومبيو يوم الاثنين مع الزعيم الفعلي للسودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي أوضح أن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لن تمضي قدمًا في دفء العلاقات مع إسرائيل قبل أن يمرر الكونجرس ما يسمى بتشريع السلام القانوني.

قال شخص مطلع على المحادثة إن بومبيو أكد للواء البرهان أن خطة الحصانة ستتم الموافقة عليها في الأسابيع القليلة المقبلة. يخطط مسؤولو إدارة ترامب بالفعل لحفل توقيع مع المسؤولين السودانيين في البيت الأبيض في أواخر ديسمبر.

ورفض متحدثون باسم وزارة الخارجية التعليق ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن، التي تتابع المفاوضات عن كثب، على طلب للتعليق.