سياسي فلسطيني: الدور المصري العظيم في عهد السيسي تجاه بلادنا ستخلده الأجيال القادمة

أكد الكاتب والمحلل السياسي المستشار زيد الأيوبي، أن الدور المصري العظيم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ستخلده الأجيال القادمة، وسيذكره التاريخ في صفحات العز والشهامة.

وأوضح المستشار الأيوبي، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن فلسطين شعبا وقضية يشعرون دائما بالفخر تجاه مواقف سيادة الرئيس السيسي خصوصا وأن مصر في عهده تتصدى بكل ثقلها الإقليمي والدولي والسياسي لكل المؤامرات الصهيونية والإقليمية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

ولفت "الأيوبي"، إلى الدور البارز والهادئ الذي تقوم به الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه أهلنا في قطاع غزة وخصوصا على مستوى التخفيف عليهم من وطأة الحصار الإسرائيلي، ولجم أي تصعيد إسرائيلي ضد الأبرياء في غزة التي تسيطر عليها مليشيا حماس.

وبين أن الدور المحوري للدولة المصرية في لملمت الجرح الفلسطيني وتهيئة الأجواء الداخلية لإرساء المصالحة الوطنية الفلسطينية الشاملة؛ من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطينيين، واستضافة بعض جولات الحوارات الفلسطينية الداخلية.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي، أن العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري ازدادت متانة في عهد الرئيس السيسي الذي امتلك رؤية واقعية وحريصة على القضية الفلسطينية بثوابتها المعمدة بدماء الشهداء المصريين والفلسطينيين وخصوصا قضية القدس باعتبارها عاصمة ابدية لفلسطين ولها مكانة سياسية ودينية عظيمة في وجدان كل العرب والمسلمين باعتبارها مسرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك.

وذكر "الأيوبي"، أن أكثر ما يميز الدور المصري العظيم في عهد الرئيس السيسي تجاه فلسطين هو التنسيق الدائم والعميق مع القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في كل كبيرة وصغيرة تخص القضية الفلسطينية، ومن هنا تأتي زيارة الرئيس محمود عباس لمصر اليوم خصوصًا في ظل الوفاء والحرص المصري الثابت على حقوق شعبنا الفلسطيني التاريخية.

وأردف أن فلسطين تقف مع جمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب وكل توجهاتها الاقليمية والسياسية لحماية أمنها وسلامة أراضيها خصوصا وأن الأمن القومي لمصر هو جوهر الأمن القومي العربي.

وثمن الأيوبي بدور الشعب المصري في الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضية القدس، مؤكدا أن المصريين كانوا ولا يزالون في طليعة كل أحرار الأمة العربية الغيورين على قدس العروبة وقد ازداد هذا الدور وتعمق أكثر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يملكه في قناعات راسخة بأنه لا حل ولا سلام مع الاحتلال الاسرائيلي قبل اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زار مصر لمدة يومين التقي خلالهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الاثنين الماضي، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطيني كلٌ من حسين الشيخ رئيس هيئة الشئون المدنية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة السيد دياب اللوح.

وبحسب تصريحات السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني، تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسي من جانبه أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.

من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعيًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.